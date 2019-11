2,5 jaar effectief voor opzettelijke aanrijding aan La Rocca Belga

14 november 2019

15u39 0 Lier De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een 24-jarige man schuldig bevonden aan poging doodslag. Hij reed in juni een man opzettelijk aan ter hoogte van de Lierse discotheek La Rocca. De man beweert dat dit een spijtig ongeval was en dat er helemaal geen bedoeling was om de man aan te rijden of te doden. Hij kreeg vijf jaar cel, de helft met uitstel.

De feiten deden zich voor op 23 juni ‘s ochtends. Daar werd een twintiger aangereden na een bezoek aan discotheek La Rocca. De man had een discussie met een portier nadat hij dronken uit de discotheek werd gezet. De beklaagde zag dit en wilde hem achteraf naar eigen zeggen ‘een beetje jennen’. Op camerabeelden is te zien hoe het voertuig de man opschept, hij op de motorkap belandt, eraf schuift en onder het achterwiel van het voertuig terecht komt.

Volgens het parket gebeurden deze feiten opzettelijk en met de intentie de man te doden, waardoor de aanklacht ‘poging moord’ werd weerhouden. “De snelheid waarmee hij de man aanrijdt, het feit dat hij direct daarna verder rijdt en die straat bewust inreed terwijl ze niet op zijn traject naar huis lag, bewijst volgens ons de intentie”, zei procureur Ken Van hoogenbemt. “Ik vraag dan ook een strenge bestraffing van tien jaar celstraf.”

De beklaagde ontkent de kwaadwillige intentie. “Voorbedachtheid is het bewust en weloverwogen in stabiele gemoedstoestand handelen en dit was hier niet het geval”, zei meester Frédéric Thiebaut die de man verdedigde. “Hij wilde de man doen schrikken, reed hem per ongeluk aan en is dan in paniek weggevlucht. Er was ook geen sprake van opzettelijk aanrijden, waardoor de intentie tot doden helemaal niet aangetoond is. Ik vraag u dan ook deze feiten te herkwalificeren tot onopzettelijke slagen en verwondingen, het was immers een spijtig verkeersongeval.”

De rechtbank meende dat de feiten te zwaar waren om als verkeersongeval te worden bestempeld en herkwalificeerde ze tot poging doodslag. Het slachtoffer herinnert zich niets meer van de feiten en was nadien een tijdje in coma. Of hij blijvende schade heeft, moet een deskundige nog bepalen. Hij krijgt een voorlopige schadevergoeding van 3.000 euro.