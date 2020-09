19-jarige studente ontwerpt etiket voor jubileumbier De Jutteneer Kristof De Cnodder

27 september 2020

11u14 0 Lier Jubileumbier De Jutteneer, dat in 2021 zal worden gebrouwen naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van Koningshooikt, heeft een etiket voor op de flesjes. De 19-jarige Soukaina Ouhalli uit Deurne won de ontwerpwedstrijd die de Hooiktse Dorpsraad op poten had gezet.

De uitslag van de wedstrijd ‘Message on a bottle’ werd dit weekend bekend gemaakt in kunstgalerij Art-Uur in Lier. De jury vond het ontwerp van Soukaina Ouhalli er als beste uit komen. Deze studente ‘Publiciteit en Illustraties’ haalde het nipt voor de Hooiktse Ann Wuyten en Antwerpenaar Hadil Bensaid. Op het winnende etiket staat een feestvarken afgebeeld, een verwijzing naar het feestelijke jubileum en de jaarlijkse varkenskoppenverkoop aan de kerk van Koningshooikt. Die worden steevast per opbod verkocht tijdens het naamfeest van Sint-Antonius.