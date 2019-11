15 nieuwe bomen geplant, nog 9.985 te gaan Kristof De Cnodder

05 november 2019

18u19 2 Lier Het stadsbestuur van Lier liet dinsdag 15 nieuwe bomen planten langs de Mechelsesteenweg. In de komende vijf jaar heeft men in Lier de intentie om nog 9.985 andere bomen en struiken te voorzien op het openbare domein.

Toen de coalitie van N-VA en Open Vld aan het begin van deze legislatuur haar bestuursakkoord bekendmaakte, was er al sprake van de aanplanting van 10.000 bomen. Dit in het kader van de zogenaamde Klimaatboomactie. Dinsdag werd op het veld het echte startschot gegeven voor die actie. Zo hielp schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA) negen iepen en zes sierkersen planten aan de Mechelsesteenweg.

Later dit jaar worden nog 194 andere bomen geplant op het Lierse openbaar domein. In de komende vijf jaar zal het stadsbestuur dus nog een tandje bij steken, zodat men tegen 2025 kan afklokken op 10.000 bijkomende bomen en struiken. Het stadsbestuur wil op deze manier het straatbeeld verfraaien en de luchtkwaliteit helpen verbeteren. Zoals bekend zijn bomen uitstekende luchtfilters. Bedoeling is om zo veel mogelijk in te zetten op streekeigen soorten, zoals iep, eik, beuk, els, plataan, linde, kastanje en populier.