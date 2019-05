114 nieuwe wooneenheden op komst in Bosstraat Verkeersvrij park zal drie flatgebouwen en tien huizen met mekaar verbinden Kristof De Cnodder

24 mei 2019

15u28 0

Projectontwikkelaar Condius uit Nieuwpoort heeft concrete plannen om in de Lierse Bosstraat een woonproject met in totaal 114 wooneenheden te realiseren. Tussen de appartementen en woningen in wordt een park, met onder andere een vijver, aangelegd. Nog tot en met 28 mei loopt er een openbaar onderzoek omtrent de omgevingsaanvraag.

Op een twee hectare groot stuk grond tussen de Bosstraat en de Lierse ring wil de firma Condius een aanzienlijk woonproject gaan neerpoten. In de bouwaanvraag die Condius onlangs indiende bij de stad Lier is sprake van ‘drie appartementsgebouwen, tien ééngezinswoningen, één gezamenlijke ondergrondse parking met plaats voor 132 wagens en een park’. Eén flatgebouw omvat 44 woonentiteiten, een ander 31 en nog een ander 29. In die laatste blok worden verder ook vier ‘dienstenunits’ voorzien. Vrij vertaald: lokalen waar bijvoorbeeld een dokter, advocaat of notaris zich zou kunnen vestigen.

Bij Condius benadrukt men dat er veel aandacht wordt geschonken aan de groene omkadering van het geheel. “Er staan nu heel wat bomen op het terrein en de helft daarvan blijft behouden”, vertelt projectleider Gauthier Lambrecht van Condius. “Daarnaast komt er ook nieuwe beplanting. Zo gaan we een park creëren. In het midden van de site wordt een vijver aangelegd. Verder zullen we autoverkeer weren tussen de bebouwing, want het is de bedoeling dat alle gemotoriseerd verkeer rechtstreeks naar de ondergrondse parking wordt geleid. Op die manier ontstaat voor de bewoners een veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving.”

Condius is al enkele jaren bezig met de voorbereiding van dit project en ging daarbij grondig te werk. “Een mobiliteitsstudie, omgevingsstudie en milieu-effectenrapport (MER) toonden aan dat er geen negatieve impact op de buurt hoeft te worden verwacht”, beweert Gauthier Lambrecht. “We zitten bovendien regelmatig samen met het Lierse stadsbestuur. De opmerkingen die de stad maakte, namen we dus ook mee in onze plannen.”

De verwachting is dat het openbaar onderzoek omtrent de bouwaanvraag – dat nog tot en met dinsdag loopt – niet al te veel bezwaren zal opleveren. In één van de volgende weken zal het Lierse schepencollege zich definitief uitspreken over het dossier. “We hopen dat we begin volgend jaar kunnen starten met de werkzaamheden”, blikt Gauthier Lambrecht vooruit. “Vooraleer alles afgewerkt zal zijn, zullen we sowieso enkele jaren verder zijn. We zijn ook niet van plan om alles tegelijk te bouwen, maar blok per blok. We gaan pas over tot de bouw van een volgend appartementsgebouw als het vorige helemaal is uitverkocht. De vraag op de markt zal dus mee de snelheid van de afwerking bepalen.”

Meer info via https://www.condius.com/nl/in-voorbereiding/lier