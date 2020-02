110 fietsers betrapt zonder reglementaire verlichting Kristof De Cnodder

11 februari 2020

18u25 0 Lier Tijdens de maand januari voerde de lokale politie van Lier extra controles uit op fietsverlichting. In totaal werden daarbij niet minder dan 110 overtredingen vastgesteld.

‘Fietsverlichting’ was in januari het maandthema op vlak van verkeersveiligheid bij de Lierse politie. Drie grote en vijf kleinere controleacties leverden een pak processen-verbaal op. Zes meerderjarige fietser die zonder degelijke verlichting in het donker reden, kregen een geldboete. 104 minderjarige overtreders kwamen er vanaf zonder boete, maar zij moeten wel een les verkeersveiligheid komen volgen op woensdagnamiddag.