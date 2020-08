11-jarigen beschadigen wagens aan Liers zwembad: “Braken ruitenwisser af en bekrasten voertuig” Antoon Verbeeck

31 augustus 2020

16u25 0 Lier Op de parking van zwembad De Waterperels in Lier werden op zaterdag vijf wagens beschadigd door kinderen van 11 jaar. Het twee jongens bekrasten een voertuig en braken een ruitenwisser af. De politie zoekt nog naar eigenaars van de wagens.

Een van de slachtoffers stapte op zaterdag naar de politie van Lier. De jonge daders werden met de hulp van camerabeelden opgespoord. “Via een goede omschrijving van de medewerkers van het zwembad heeft onze ploeg de jongens kunnen aantreffen in de buurt”, zegt Magalie Derboven, politiewoordvoerster in Lier. “We hebben weet van minstens vijf beschadigde voertuigen. Ondertussen deden twee eigenaars zelf al een aangifte bij de politie. Een ruitenwisser werd afgebroken, ze zijn op de wagens gaan springen en een wagen werd bekrast. Personen die op zaterdag aan het zwembad geparkeerd stonden en schade aan hun voertuig hebben, mogen klacht neerleggen bij hun plaatselijke politiezone.”

Verhoring

De twee jonge vandalen bekenden meteen de feiten. Mogelijks draaien hun ouders op voor de schade, wat tot de tienduizenden euro’s kan oplopen. “De twee jongens zullen later nog verhoord worden, in het gezelschap van een advocaat. Het parket zal dan later beslissen wat er met hen moet gebeuren”, klinkt het.