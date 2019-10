10 maanden cel voor het filmen van meisje (13) in kleedhokje van zwembad: “Ik wou geen foto van haar trekken, ik wilde enkel mijn haar goed leggen.” TVDZM

17 oktober 2019

13u25 0 Lier De Mechelse rechters hebben een 25-jarige Afghaan veroordeeld tot een effectieve celstraf van tien maanden. De twintiger werd bij verstek schuldig bevonden aan voyeurisme.

Midden februari 2018 werd de twintiger op heterdaad betrapt in de kleedruimte van het zwembad van Lier toen hij van bovenaf, een meisje (13) aan het filmen was terwijl ze zich omkleedde. De directie van het zwembad werd erbij gehaald en er werd een klacht ingediend bij de politie. Beklaagde werd geïdentificeerd op basis van camerabeelden van het zwembad. Hij werd opgepakt en verhoord. Hij ontkende de feiten en beweerde dat hij geen foto’s wou trekken van het meisje maar wel van zichzelf. “Om te kijken of mijn haar goed lag”, aldus de 25-jarige. Het parket en het parket hechtte weinig geloof aan zijn verklaringen. Het hield onder meer rekening met het feit dat de twintiger in 2014 al een keer werd veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met probatie-uitstel voor aanranding. Aan het zestienjarige meisje werd een schadevergoeding toegekend van 1.500 euro.