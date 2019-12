‘Warmste Fotografen’ bieden werken te koop aan ten voordele van vzw Tejo Kristof De Cnodder

06 december 2019

In het weekend van 7 en 8 december loopt in het Vleeshuis, op de Lierse Grote Markt, een fototentoonstelling ten voordele van de vzw Tejo. Fotografen Katrien Hendrickx, Françoise Verhoken en Cor Van Echelpoel bieden hun werken te koop aan en schenken vervolgens de opbrengst weg aan hun goede doel.

Katrien Hendrickx uit Berlaar, Françoise Verhoken uit Borgerhout en Cor Van Echelpoel uit Lier leerden mekaar destijds kennen bij een Lierse fotoclub. Enkele maanden geleden besloten de drie vrienden om hun passie voor de fotografie te koppelen aan een goed doel.

“In het kader van de Warmste Week zamelen we geld in voor de vzw Tejo, die gratis therapeutische hulp biedt aan kwetsbare jongeren”, legt Katrien uit. “Concreet staken we drie acties in mekaar. In eerste instantie verkochten we fotoshoots en kalenders met typische beelden uit Lier. Als afsluiter organiseren we nu dus een tentoonstelling in het Vleeshuis.”

De expo van de ‘Warmste Fotografen’ is zaterdag te bezichtigen tussen 10 en 17 uur en zondag tussen 10 en 16 uur. De toegang is gratis, al is een vrije gift uiteraard steeds welkom. Wie interesse heeft in één van de werken, kan dat ter plaatse aankopen. “We hebben een heel gevarieerd aanbod. Er is dus voor elk wat wils”, besluit Katrien.