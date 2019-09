‘Vriendelijkste handelaar’ sluit geschenkenwinkel: “Almaar moeilijker overleven in Lier” Kristof De Cnodder

16u04 0 Lier Een van de meest originele winkeltjes van Lier staat op het punt te verdwijnen. Geschenkenshop Superette Ninette, gelegen in de Kantstraat, houdt nog tot 15 november een totale uitverkoop. “Ik vind de nakende sluiting doodjammer, maar in Lier wordt het alsmaar moeilijker overleven”, zegt uitbaatster Veronique Van Handenhove.

In 2018 werd Veronique Van Handenhove door het magazine Handelsgids nog uitgeroepen tot ‘vriendelijkste winkelier’ van de stad, maar binnenkort is ze winkelier af. Na drie jaar trekt Veronique de deur van Superette Ninette definitief achter zich dicht. Momenteel houdt ze een uitverkoop, die over twee maanden afloopt.

“Stoppen met de winkel was een hele emotionele beslissing, want ik heb er drie jaar lang mijn hart en ziel in gestoken”, vertelt Veronique. “Alleen is het jammer dat het ondanks al die inspanningen alsmaar moeilijker werd om het hoofd boven water te houden. De jongste zes maanden ging het steil bergaf. Vroeger was zaterdag bijvoorbeeld steevast een topdag, terwijl ik het nu nog met een handvol klanten moet doen. Wat ik van verschillende mensen hoor is dat ze Lier niet meer zo interessant vinden als winkelstad. Veel winkelruimtes staan leeg en daarom vinden alsmaar minder shoppers het de moeite om naar hier te komen. Het gevolg is dat nog meer zaken er mee stoppen.”

Veronique Van Handenhove zag zichzelf eveneens genoodzaakt om haar zaak op te doeken. “Mijn vaste klanten vinden het, net als ik, erg jammer. Sommige mensen kregen zelfs tranen in de ogen toen ik hen het nieuws vertelde”, aldus de stuwende kracht achter Superette Ninette. “Tegelijk blijft mijn geesteskind nog voor een stuk verder bestaan. De creatieve workshops die ik organiseerde ga ik verder zetten, zij het niet meer op een vaste locatie. Los daarvan begin ik op 1 januari als ‘personal organiser’. Concreet ga ik cursussen geven over hoe je je tijd en administratie beter kan organiseren.”

