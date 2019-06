‘t Is warm voor iedereen: Lierse schapen mogen wollen ‘truitje’ uittrekken Kristof De Cnodder

27 juni 2019

13u16 0

Het is dezer dagen warm voor iedereen, ook voor de dieren. En dus waren de schapen die al enkele weken grazen in de buurt van de Lierse Vesten maar wat blij dat ze gisteren van hun wollen ‘truitje’ werden verlost. De culturele vereniging Sociëteit van de Schaepshoofden maakte er zoals steeds een klein evenement van.

Het is intussen een jaarlijkse gewoonte dat een kudde schapen wordt ingezet om het gebied tussen het Lierse Spuihuisje en de Nete op een ecologische manier te begrazen. Gisteravond werden de volwassen schapen geschoren in de schaduw van het Spuihuisje en dat lokte enkele tientallen kijklustigen. De Sociëteit van de Schaepshoofden – die peter is van de kudde – bracht ondertussen verkoelende drankjes aan de man.

Ook na de scheerbeurt blijft de kudde trouwens nog geruime tijd rondlopen in Lier. Pas tegen oktober gaan de beestjes elders op stal.