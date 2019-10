“Supercool!” McDonald’s opent minirestaurant voor superfan Dries nadat die briefje schreef Wannes Vansina

02 oktober 2019

19u41 10 Lier “Keileuk van McDonald’s. Echt respect voor die mensen!” Dries Avonds (11) uit Lier zag woensdag zijn grote droom in vervulling gaan: een vestiging van de Amerikaanse keten van hamburger- en fastfoodrestaurants op zijn Grote Markt. McDonald’s verraste hem met een minirestaurant midden op het plein nadat hij een onweerstaanbaar briefje schreef.

Ten huize Avonds ging woensdagavond plots de deurbel. Tot Dries’ grote verrassing stond er iemand met een McDonald’s-logo op de trui aan de deur. Ze nodigde hem, zijn ouders Nathalie en Kristof en broer Wout (12) uit om mee te komen. Op de Grote Markt gekomen viel zijn mond letterlijk open van verbazing: een McDonald’s-restaurant enkel en alleen voor hem! “Keicool! Dit is echt… Ik ben echt blij!”, lachte de jongen.

Even later mocht hij met behulp van burgemeester Frank Boogaerts met een gigantische schaar het lint knippen, al was het toch vooral de burgervader die het werk moest doen. Zo verbluft was de jonge fan. Binnen in het mini-eethuisje mochten hij en zijn familie vervolgens smullen van frietjes en hamburgers. “Het eten van McDonald’s is echt keilekker, vooral de frieten en de klassieke hamburgers.”

Flyer

De verrassing kreeg hij niet zomaar. In het voorjaar had de jongeman tijdens een vrij moment op school een soort flyer getekend voor de opening van een McDonald’s op de Lierse Grote Markt. Nu heeft hij niet vaak de gelegenheid om zijn lievelingskost te eten, want de dichtstbijzijnde McDonalds is in Mechelen. “Ik eet overal waar ik er een tegenkom, vooral op vakantie.”

Dries’ ouders vonden zijn tekening zo leuk dat ze hem aanmoedigen om er ook een briefje bij te maken. Zo gezegd zo gedaan. De brief, op de achterzijde van de tekening, leest: ‘Hallo, ik ben Dries en woon in Lier. Ik hou heel veel van McDonald’s. Wanneer komt er een in Lier? Groeten. Dries’. Hij kreeg al een antwoord, met drie kortingsbonnetjes, en dus was de verrassing woensdag des te groter.

Vanuit het hart

“Het was duidelijk dat zijn brief vanuit het hart was geschreven. We waren zo gecharmeerd dat we er wel iets speciaals mee moesten doen”, zegt Kristel Muls, communicatiedirecteur van McDonald’s België. Het mini-restaurantje dook eerder al op in Nederland, maar in België was het de eerste keer.

Helaas voor Dries verdween het weer even snel als het gekomen was. McDonald’s heeft ook geen plannen om een restaurant te openen in Lier. “Maar we zijn altijd op zoek naar goede locaties, dus als mijnheer de burgemeester ons een heel goede locatie kan geven, dan komen we met heel veel plezier.”

De Grote Markt zit er wel niet in. “We hebben maar weinig restaurants ‘in store’, de meeste zijn verbonden aan een drive-in en een parking”, aldus Muls. Superfan Dries vond het jammer, maar begreep het wel. “Maar deze dag kan in elk geval niet meer stuk!”