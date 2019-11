‘Oranje’ stadhuis om geweld tegen vrouwen aan te kaarten Kristof De Cnodder

25 november 2019

Nog tot 10 december zal het historische Lierse stadhuis elke avond in een oranje gloed baden. De stad Lier wil zich zo achter het idee van Orange Day scharen, een internationale dag waarop geweld tegen vrouwen aan de kaak wordt gesteld.

Op 25 november is het Orange Day en dat wou men in Lier dus niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Het was de Zilveren Knoop, een lokale service- en belangenorganisatie voor vrouwen, die het stadsbestuur vroeg om een symbolische daad te stellen. Bij de stad ging men graag op die vraag in. Stroomnetbeheerder Fluvius zorgde voor een oranje filter op de bestaande verlichting, die door schepen Rik Verwaest (N-VA) werd aangestoken.

In oktober kleurde de verlichting van het stadhuis trouwens nog roze, in het kader van de internationale maand tegen borstkanker.