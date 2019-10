“Banaal verkeersongeval of poging moord”: rechtbank buigt zich over al dan niet opzettelijke aanrijding aan dancing La Rocca PARKET EIST TOT TIEN JAAR CEL - VERDEDIGING ONTKENT AANRIJDING NIET MAAR MILDHEID Tim Van der Zeypen

17 oktober 2019

16u00 0 Lier De rechtbank in Mechelen zal zich de komende maand moeten buigen of een aanrijding ter hoogte van dancing La Rocca afgelopen zomer al dan niet opzettelijk was. Het parket vond van wel en eiste tien jaar cel voor poging moord. De verdediging vroeg de rechtbank om pas te oordelen na het herbekijken van de camerabeelden die het ongeval registreerde. “Mijn cliënt maakte maar een fout: vluchten na de aanrijding”, aldus advocaat Frédéric Thiebaut.

De 23-jarige verdachte uit Antwerpen en het slachtoffer (21) kruisten elkaars pad afgelopen zomer op de parking van dancing La Rocca in Lier. Het slachtoffer was er net in dronken toestand en al discussiërend met de buitenwipper buiten gezet. Toen de 23-jarige uit Antwerpen met zijn wagen naar huis wilde rijden, reed hij het slachtoffer aan. “Bewust en nadat hij bewust versnelde”, klinkt het bij het parket.

Volgens hen was het intentie van de 23-jarige om zijn slachtoffer te doden. Het verwees onder meer naar camerabeelden van een bedrijf aan de overkant van de Lierse dancing. Na de aanrijding vluchtte de Antwerpenaar weg. Twee dagen later ging hij zichzelf aanbieden op het politiekantoor. Sindsdien zit de 23-jarige in de gevangenis van Mechelen.

Poging moord

Donderdagnamiddag kwam zijn zaak voor de rechters. Het parket vorderde tien jaar cel voor poging moord. “Door de wijze waarop hij zijn slachtoffer heeft aangereden terwijl hij helemaal niet op die plaats moest zijn én gelet op de snelheid waarmee hij zijn slachtoffer aanreed, is de intentie op de doden met voorbedachtheid bewezen”, besloot het parket.

De verdediging betwistte de aanrijding niet maar sprak de poging moord tegen. “De spijt dat hij is doorgereden na het ongeval en dat hij de tegenpartij niet heeft geholpen, is groot”, luidde het bij zijn raadsman Frédéric Thiebaut. “Maar van voorbedachtheid is helemaal geen sprake.”

Haantjesgedrag

Nog volgens de strafpleiter ging het enkel om wat haantjesgedrag: Mijn cliënt en zijn vrienden komen vaak in de dancing, kwamen hem die dag tegen terwijl hij voor tumult zorgde op de parking en wilden hem nadien ‘eens goed laten verschieten’. Ze hebben hem achterna gereden maar hebben helemaal niet op hem willen inrijden. Laat staan aan hoge snelheid. Dat blijkt niet enkel uit de verklaringen mijn cliënt maar ook uit die van de andere inzittenden in de auto. Volgens hen heerste er meteen paniek in de wagen.

Meester Thiebaut vroeg enige mildheid bij de rechters. Hij wees tot slot op de jonge leeftijd van de 23-jarige alsook zijn ei zo na blanco strafblad en de bereidwilligheid om cursussen en begeleiding te gaan volgen. Bij de Antwerpenaar zelf heel wat spijt. Hij bood ook meermaals zijn verontschuldigen aan bij zijn 21-jarige slachtoffer.

Antwoorden

Die stelde zich vandaag burgerlijke partij en vroeg niet enkele de aanstelling van een deskundig om de opgelopen schade op te meten maar ook antwoorden. “Ik herinner me niets meer van wat er zich heeft afgespeeld maar wat ik wel weet is dat ik had kunnen dood zijn. Waarom heeft hij niet gewoon de ambulance gebeld na het ongeval?”

Een vonnis in de zaak volgt op 14 november.