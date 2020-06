Zwembad Heuvelkouter heropent op 1 juli de deuren met tal van maatregelen Tom Vierendeels

26 juni 2020

15u13 2 Liedekerke Het Liedekerkse zwembad Heuvelkouter opent op 1 juli opnieuw de deuren. Door de strenge veiligheidsnormen zal het bad wel niet voltijds toegankelijk zijn. Er is een regeling uitgewerkt met het Ternatse partnerzwembad.

Om de maximale capaciteit omwille van de coronamaatregelen te kunnen opvolgen zullen er per tijdsblok 24 plaatsen beschikbaar zijn. Eén tijdsblok duurt, afhankelijk van de dag, één uur of anderhalf uur. Reserveren is dus verplicht, maar ook een individuele kleedcabine moet gereserveerd worden. Het zwembad wordt overigens in zes banen verdeeld zodat er één baan heen en één terug is volgens drie verschillende snelheden. Andere zwemmers inhalen is verboden.

De individuele cabines moet je alleen betreden, maar voor families zijn er drie familiekleedcabines beschikbaar waar maximaal vier personen in toegelaten zijn. Elke familie zal ook een eigen zone hebben in het instructiebad. De glijbaan kan overigens niet gebruikt worden. Ouders die toch in het grote bad willen zwemmen zullen een individuele cabine in hetzelfde tijdsblok bovenop de familiecabine moeten reserveren. Belangrijk: aan- en uitkleden moet binnen het gereserveerde tijdsblok gebeuren.

Openingsuren

De openingsuren vanaf 1 juli zijn afhankelijk van de dag. Zo zal er op dinsdag en donderdag alleen ochtendzwemmen van 7.30 uur tot 9 uur mogelijk zijn. Op maandag is het zwembad ook vanaf 7.30 uur toegankelijk, maar sluiten de deuren om 16 uur. Op woensdag is dat om 18 uur. Op vrijdag is zwemmen mogelijk tussen 13 uur en 21 uur en op zaterdag vanaf 9 uur tot 13 uur.

Op andere momenten kan er eventueel uitgeweken worden naar Ternat waar beurtenkaarten en abonnementen ook geldig zijn. Daar is het zwembad op dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 9 uur toegankelijk en in de namiddag vanaf 14 uur. Op dinsdag sluiten de deuren om 19.45 uur, op donderdag om 21 uur. Op zaterdag is het zwembad van 14 uur tot 18 uur geopend en op zondag van 7.30 uur tot 13 uur.

Reserveren

Reserveren kan vanaf maandag 26 juni om 12 uur via reservaties.liedekerke.be of telefonisch tijdens de openingsuren van het zwembad via 053/66.05.73 of buiten de openingsuren via 053/64.55.82. Er wordt gevraagd om minstens één dag op voorhand te reserveren