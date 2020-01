Zwembad Heuvelkouter heropent feestelijk op 31 januari Tom Vierendeels

17 januari 2020

19u37 0 Liedekerke Het zwembad van Liedekerke zal op 31 januari opnieuw de deuren openen. Dat is een kleine maand later dan gepland. Het zwembad was sinds het voorjaar van 2019 gesloten voor broodnodige renovatiewerken. De toegang op de eerste openingsdag zal volledig gratis zijn.

Op vrijdag 31 januari gaat het zwembad in de Sportlaan opnieuw open en dat zal op een feestelijke manier gebeuren. Tussen 15 uur en 18 uur wordt er gestart met ‘fun in het water’ waarna aansluitend de officiële opening met receptie voor genodigden zal doorgaan. Vanaf 19 uur tot 23 uur is iedereen opnieuw welkom voor een avondje discozwemmen. Daags nadien is het zwembad opnieuw geopend voor alle bezoekers en verenigingen.

Het zwembad zal van maandag tot en met vrijdag ‘s ochtends geopend zijn van 7.30 uur tot 9 uur. ‘s Middags met uitzondering van woensdag van 12 tot 13 uur. Op woensdag blijft hete zwembad doorlopend open tot 18 uur. Op maandagavond zal het zwembad ook geopend zijn van 16 uur tot 18 uur en op vrijdag tot 21 uur. Zaterdags zal het zwembad enkel van 9 uur tot 13 uur geopend zijn.

Renovatie

Het zwembad sloot op 23 april de deuren voor een grondige renovatie. De heropening was normaal al op 3 januari gepland, maar bij het heropstarten doken eind december problemen op aan de technische installaties. Hierdoor is de heropening verschoven naar 31 januari.