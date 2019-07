Zondag middeleeuws feest met volksdans, boogschieten, een steekspel en een volksbal Tom vierendeels

12 juli 2019

18u07 0 Liedekerke Het Pastoriepark in het centrum van Liedekerke wordt zondag 14 julie omgetoverd tot een middeleeuws dorp. In het kader van het Bruegel-jaar, 450 jaar na zijn overlijden, keert het familie-evenement ‘1770 ZOMERT’ naar de tijd van de kunstenaar.

Om 14 uur worden de festiviteiten gestart met een krolftornooi. Drie kwartier later is er een optreden van musicalkamp ‘Jamaisvu’. Iets actiever wordt het tussen 17 en 19 uur met een middeleeuws steekspel. Wie de benen wil losgooien kan vanaf 19.15 uur meedoen aan workshop volksdans, pasjes die onmiddellijk vanaf 20 uur getoond kunnen worden tijdens het Breugeliaans volksbal met ‘Donder in ‘t hooi’. Doorlopend kan je boogschieten, petanquen, genieten van optredens van het Brabants Volksorkest. Er zal ook een middeleeuwse markt en een kinderdorp opgesteld worden.

Er is ook nog een extraatje: kom verkleed langs en maak zo kans op een gezinsuitstap naar Bokrijk.