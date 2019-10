Woonzorgcentrum loopt onder water door hevige regenval Tom Vierendeels

01 oktober 2019

20u47 0 Liedekerke De brandweerzone Vlaams-Brabant West is dinsdag enkele uren zoet geweest bij woonzorgcentrum Sint-Rafael naast het voormalige Sint-Gabriëlinstituut. Doordat de regenwaterputten overliepen en het water nog niet degelijk opgevangen kon worden stroomde een deel van het gebouw onder water. De bewoners ondervonden geen hinder.

Het regenwater dat van het dak komt wordt bij het nieuwe gebouw in de Monniksbosstraat opgevangen in regenwaterputten. Dat water wordt echter nog niet gebruikt waardoor de reservoirs overlopen. Dat overtollige water wordt opgevangen in wadi’s die nog maar net zijn aangelegd. Door de losse grond stroomde alles nu weg richting een lager gelegen deel van het gebouw. Daar zijn onder meer voorlopig onbewoonde woonruimten aanwezig. Normaal zou het water in de laagste wadi door een buis moeten lopen en afgevoerd worden richting een beek. De brandweer werd er nu bij gehaald om het water uit de wadi weg te pompen richting de beek en een dijk aan te leggen met zandzakjes. De bewoners van het woonzorgcentrum ondervonden geen hinder.