Werkzoekenden kunnen opnieuw opleiding tot verzorgende of zorgkundige volgen Tom Vierendeels

04 juli 2019

13u16 0 Liedekerke Werkzoekenden kunnen vanaf eind dit jaar opnieuw een opleiding tot verzorgende of zorgkundige volgen in Pepingen en Mechelen. De opleiding in Liedekerke gaat pas in het voorjaar van volgend jaar van start.

Het gaat om opleidingen die al sinds 1992 in Liedekerke aangeboden worden door het Pajottenlands Centrum. In 2013 sloot Mechelen aan en een jaar later ook Pepingen. De basisopleiding tot verzorgende is er een van zeshonderd uur theorie. Daar komen twee stages bij: een van 325 uur in de thuiszorg en een van 275 uur in een residentiële instelling. Aanvullend kan een opleiding tot zorgkundige gevolgd worden. Die bestaat uit zeventig uur aan theorielessen en een extra stage van vijftig uur in een residentiële instelling.

In oktober gaat de nieuwe opleiding van start in Mechelen om een maand later in Pepingen te starten. De opleiding in Liedekerke start pas in maart 2020. Wie zich wel inschrijven kan dit vanaf nu doen. Meer informatie is te verkrijgen bij opleidingscoördinator Nathalie Valcke. Zij is te bereiken via nathalie@edc-liedekerke.be.

