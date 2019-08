Vrouw (65) brutaal overvallen in Warandepark Tom Vierendeels

27 augustus 2019

20u41 34 Liedekerke D., een 65-jarige vrouw uit het centrum van Liedekerke, is in het Warandepark overvallen. De dader werkte haar tegen de grond en ging aan de haal met haar buideltasje. De dader gebruikte hierbij een mes en verwondde hiermee het slachtoffer.

De feiten dateren al van zondagavond rond 22 uur maar raakten nu pas bekend. Het slachtoffer, dat liever anoniem blijft, profiteerde van het mooie weer en ging een terrasje doen in de Warandestraat. “Toen ik opnieuw thuis was besliste ik om snel nog wat medicijnen te halen die ik nodig heb”, doet de vrouw het verhaal. “Ik nam mijn hond mee en ging door het park om vervolgens na de aankoop opnieuw via het park huiswaarts te stappen. Uit het niets hoorde ik een zwaar gedaver achter mij. Ik overdrijf, maar het leken wel paarden of tien mannen. Toen ik achterom keek zag ik een man met grijze pull die een kap over het hoofd had. Zijn gezicht was tot boven zijn neus bedekt. Ik besefte dat hij op mij uit was en begon te lopen, maar toen werkte hij mij tegen de grond en gooide mij op mijn zij. Op dat moment haalde hij een langwerpig en dun mes boven en ik vreesde dat hij mij ging doodsteken. Hij viel er mij niet mee aan, maar sneed het bandje van mijn heuptasje door en liep weer weg. Hij zei of riep geen woord.” In het heuptasje zaten de sleutels, portefeuille en gsm van de vrouw.

Vluchtwagen

Nog in shock over wat haar overkomen was sprong D. opnieuw recht. “Ik liep achter hem aan en riep hem mijn spullen terug te geven”, vertelt ze. “Maar op de parkeerplaatsen die parallel met de Opperstraat lopen stond een vluchtwagen klaar. Hij sprong in de wagen en ze vertrokken. Volgens mij moeten ze mij dus staan opwachten hebben toen ze zagen dat ik naar de apotheek ging. Pas dan had ik door dat ik enkel nog een leiband in mijn hand had. Mijn hond had zich op een gegeven moment losgerukt en was de andere richting uitgelopen – gelukkig kon ik hem snel terug bij mij roepen.”

Koppeltje

Een koppeltje dat net het park binnen wandelde had gezien hoe D. achter de man zat. “Zij waren zo ontzettend lief”, looft de vrouw hen. “Ze waren ook met hun honden gaan wandelen en hebben zich onmiddellijk over mij ontfermd. Die jongen belde ook de politie voor mij en ze hebben hun kant van het verhaal aan de politie gedaan. Die jongen zei nog dat dit maar normaal is, maar toch ben ik nog onder de indruk. Als ik ze ooit nog tegenkom mogen ze zich aan een cadeau verwachten. Ontzettend dankbaar ben ik hen.”

Ziekenhuis

D. had in eerste instantie niet door dat ze gewond was. “De agenten vroegen het nog, maar ik had niks in de gaten. Pas thuis toen ik een douche wilde nemen zag ik het bloed. Er werd een ziekenwagen gebeld en in het ziekenhuis hebben ze de wonde gehecht. Volgens mij was het wel zijn bedoeling niet om mij te verwonden. Nooit heb ik het park schrik gehad en heb er ook nooit iets tegengekomen. De politie zag ik er wel eens mensen controleren en er hingen inderdaad jongens rond. Vaak waren die heel vriendelijk tegen mij en ik vond het tof dat ik er daardoor niet alleen was. Waar ik en anderen waartegen ik het verhaal vertel voorstander van zijn is het plaatsen van bewakingscamera’s. Daar hoor ik deze week veel mensen over praten.”

“Kort op de bal spelen”

Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) was dinsdagavond nog niet op de hoogte gebracht over de feiten. “Ik ga mij woensdag wel informeren”, zegt hij. “Het is een lange periode kalm geweest, maar de laatste twee weken is er opnieuw sprake van overlast. Voornamelijk door lawaai. En nu is er dit feit. Ik ga de politie dan ook vragen opnieuw kort op de bal te spelen zodat de situatie er niet kan escaleren. We bekijken momenteel ook nog de mogelijkheid voor het aankopen van bewakingscamera’s. Liefst dan wel mobiele, want problemen zullen zich anders verplaatsen.”