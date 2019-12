Vrijwilligers gaan aan huis boeken voorlezen bij anderstalige kinderen om het Nederlands te stimuleren Tom Vierendeels

12 december 2019

16u25 4 Liedekerke Meer dan 25 vrijwilligers gaan de komende weken en maanden aan huis bij 33 kinderen met anderstalige ouders om boeken voor te lezen. Het gaat om het project Boekenstoet van verschillende Liedekerkse diensten. Bedoeling is om zowel de ouders extra te stimuleren om Nederlands te spreken.

Om anderstalige kinderen en hun ouders nog meer te stimuleren Nederlands te spreken trekken 26 vrijwilligers met boeken op pad om aan huis voor te lezen. Het moet een aanvulling zijn op de inspanningen die binnen de schoolmuren al worden geleverd om het leesplezier te bevorderen en extra taalprikkels te geven. Onder de vrijwilligers bevindt zich een grote groep scholieren van de middelbare school IKSO Denderleeuw. Zestien gezinnen met in totaal 33 kinderen nemen deel aan het project.

Minimum een keer zullen de kinderen en vrijwilligers ook samenkomen in de bibliotheek om spelenderwijs de collectie te verkennen. Daarnaast zal het Nederlands ook op een andere manier geoefend worden. Zo staat er in het voorjaar van 2020 een uitstap naar een musical gepland. Het project zal in mei afgesloten worden met een slotfeest en een diploma-uitreiking.

De bibliotheek, het gemeentebestuur, de integratiedienst en het Sociaal Huis slaan samen met de provincie Vlaams-Brabant de handen in mekaar voor dit project. De vrijwilligers werden eind november ontvangen voor een workshop met tips en tricks over het voorlezen, gegeven door Annelies Peeters van De Horizon vzw en in aanwezigheid van schepen Hans Eylenbosch (sp.a).