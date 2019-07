Voortvluchtige met drugs, wapens en gestolen documenten opgepakt in Warandepark Tom Vierendeels

11 juli 2019

12u13 14 Liedekerke De politie heeft in het Warandepark een man aangetroffen die in het bezit was van een vlindermes, een stroomstootwapen en verschillende soorten drugs. Bovendien diende hij nog een celstraf uit te zitten na een eerdere veroordeling en had hij gestolen rijbewijzen en een identiteitskaart bij zich.

De ploeg trof dinsdag tijdens de late namiddag de man aan in het park. Bij de eerste controle bleek dat de man geseind stond om gearresteerd te worden omdat hij veroordeeld was tot een celstraf van zes maanden wegens opzettelijke slagen en verwondingen. Bij verdere controle van de persoon bleek hij in het bezit te zijn van een vlindermes, een stroomstootwapen in de vorm van een zaklamp, cannabis, hasj en speed. Zowel de drugs als de verboden wapens werden in beslag genomen. De agenten troffen ook twee rijbewijzen en een identiteitskaart aan die geseind stonden als verloren en gestolen.

De man werd woensdag overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis. Hij staat ook ter beschikking van het parket Halle-Vilvoorde voor de inbreuken die hij nu in Liedekerke pleegde.