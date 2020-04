Voorrang van rechts in Hoefstraat afgeschaft Tom Vierendeels

28 april 2020

13u16 10 Liedekerke De voorrang van rechts op het kruispunt van de Cathemlindeweg met de Hoefstraat is sinds enkele dagen verdwenen. Het bestuur was van oordeel dat de beperkte zichtbaarheid bestuurders soms parten speelde.

Wie uit de richting van Kattem komt moet voortaan voorrang verlenen op het verkeer op de Hoefstraat. De aanpassing werd een tijd geleden goedgekeurd op de gemeenteraad. “Het is toch wel een scherpe hoek en heel dikwijls staat er daar een bestelwagen geparkeerd”, verklaart burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Je kan mensen uiteraard niet verbieden zich daar te parkeren, maar daarom beslisten we wel de voorrang weg te nemen.” Onlangs werd de beschildering op straat al aangebracht. Het plaatsen van de verkeersborden volgt later.