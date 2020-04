Voormalig OCMW-voorzitter Jozef Van Droogenbroeck op 87-jarige leeftijd overleden Tom Vierendeels

06 april 2020

17u16 0 Liedekerke In Residentie ‘Sara’ van wzc Sint-Rafaël is vrijdag voormalig OCMW-voorzitter Jozef Van Droogenbroeck overleden. ‘Jefken’, zoals iedereen hem kende, werd 87 jaar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. “Een bezige bij die in heel wat verenigen en comités zat”, beschrijft familielid en schepen Johnny Van Droogenbroek (sp.a) hem.

Jozef Van Droogenbroeck werd op 30 januari 1933 geboren in de Stationsstraat waar zijn ouders café en cinema ‘Jan Volders’ hadden. De zitdag van het ABVV vond er plaats en zo kwam ‘Jefken’, ook wel ‘de witten’ genoemd, in contact met het socialisme. In 1951 ging hij tot zijn brugpensioen aan de slag bij de socialistische mutualiteit en hij sloot zijn carrière af als diensthoofd informatica. In 1965 kwam hij als gemeenteraadslid in de gemeenteraad en na het overlijden van Petrus Rollier werd hij in 1969 schepen van Openbare Werken. Nadien werd hij voorzitter van de Commissie Openbare Onderstand (C.O.O.), het huidige OCMW. Zijn politieke loopbaan sloot hij als gemeenteraadslid af in de legislatuur 1982-1988.

“Hij was de persoon die mijn leven op zowel professioneel als op politiek vlak bepaald heeft”, vertelt Johnny Van Droogenbroeck. “Hij was de neef van mijn vader en woonde dichtbij. Via hem kon ik mijn professionele carrière starten en werd ik sectorverantwoordelijke. Hij was een bezige mens en zat in verschillende comités en sportverenigingen.” Zo was hij in 1958 mede-oprichter van toneelvereniging De Proletaar die in het zaaltje achter volkshuis De Germinal aan het gemeenteplein speelde. “Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en kwam rond nieuwjaar in ‘Sara’ terecht waar hij heel gelukkig was”, besluit Van Droogenbroeck. “87 jaar is natuurlijk een schone leeftijd.”

Jozef laat één dochter, vijf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen na.