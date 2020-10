Voetpaden en straten zakken in: “Vermoedelijk gevolg van storm Odette” Tom Vierendeels

05 oktober 2020

19u09 0 Liedekerke Her en der zijn de afgelopen dagen verzakkingen en zinkgaten ontstaan. Dat was afgelopen weekend nog het geval in Sint-Katherina-Lombeek, maar ook in Liedekerke en Roosdaal deden zich verzakkingen aan straten of voetpaden voor. “Een gevolg van storm Odette”, wordt geopperd.

Het jongste zinkgat ontstond afgelopen weekend in de Plotersstraat in Sint-Katherina-Lombeek. “Dat werd zondag gemeld, zelf ben ik maandagochtend een kijkje gaan nemen”, zegt Jozef Borremans (CD&V en Volks), schepen van Openbare Werken. “Toevallig stond er dinsdag al een afspraak met Farys gepland en ik zal hen ook vragen dit zo snel mogelijk op te lossen. Het gaat toch om een aanzienlijk gat. Waarschijnlijk is dit het geval van een lek in de riolering en door de hevige regenval is er heel wat aarde weggespoeld. Zoiets zal zich altijd manifesteren wanneer er meer regenval was en hebben we in het verleden ook wel al meegemaakt.”

Sinds enkele dagen is ook een deel van het voetpad in de Meerstraat in Liedekerke, ter hoogte van de Visserveldstraat, afgezet wegens een zinkgat. “Van dit probleem ben ik niet op de hoogte, maar ik weet wel dat er ook in de Beukenlaan eentje is”, vertelt Dirk Lodewijk (Sp.a vooruit), schepen van Openbare Werken. “Watermaatschappij Farys zal dit probleem eigenhandig aanpakken. Meestal zien we zo’n problemen vooral na vriesweer, maar hier zou de hevige regenval na storm Odette mee te maken hebben kunnen. Ik kan het natuurlijk niet met zekerheid zeggen.” Ook in Roosdaal, aan het kruispunt van de Lombeekstraat en de Omer de Vidtslaan, zakten vorige week enkele klinker weg. De oorzaak is onbekend, maar de schade werd daags nadien wel al hersteld.

Bij Farys kunnen ze bevestigen dat er de laatste dagen meer zinkgaten ontstonden ten gevolge van de hevige regenval. “We hebben daar eigenlijk weinig zicht op”, zegt woordvoerder Bruno Pessendorffer. “De hoeveelheid regen die er gevallen is kan er waarschijnlijk wel iets mee te maken hebben, maar de oorzaken kunnen echt uiteenlopend zijn.”