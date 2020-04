Voedingszaak op grondgebied TARL verzegeld na controle met RSZ-inspectie Tom Vierendeels

14 april 2020

19u54 0 Liedekerke Het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde heeft een voedingswinkel op het grondgebied van de politiezone TARL laten verzegelen. Tijdens een controle bleek er sprake te zijn van zwartwerk en illegale tewerkstelling. Het is niet de eerste inbreuk in de handelszaak.

De politiezone TARL voerde op 6 april samen met de RSZ-inspectie een controle uit. De resultaten werden nu pas bekend gemaakt. Bij een voedingswinkel in Ternat, Affligem Roosdaal of Liedekerke werden zwartwerk en illegale tewerkstelling vastgesteld. Waar dat gebeurde wordt niet meegegeven. De persoon achter de kassa werd bij gebrek aan verblijfsrecht ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is niet de eerste keer dat er inbreuken in de zaak werden vastgesteld. Daarom besliste het arbeidsauditoraat om de zaak te verzegelen. De RSZ-inspectie zal de zaak nog verder onderzoeken.

Daarnaast werd een bestuurder betrapt waarvan het rijbewijs was ingetrokken, maar de man had zijn rijbewijs nog niet ingeleverd.