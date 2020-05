Vliegtuigje maakt gedetailleerde beelden om te verwerken tot 3D-kaart Tom Vierendeels

15 mei 2020

16u35 4 Liedekerke Een vliegtuig van de firma Vansteelandt heeft vrijdagvoormiddag een tijdje boven Liedekerke en de omliggende gemeenten gevlogen. Bedoeling was een scan van de gemeente te nemen om zo een 3D-scan van de gemeente te krijgen. De firma wil dat voor heel Vlaanderen doen.

Verschillende inwoners van Liedekerke en de omliggende gemeenten zagen vrijdagvoormiddag de Tecnam p2006t van de firma Vansteelandt uit Deinze boven hun hoofd cirkelen. De vlucht bleek te kaderen in het Project Plan 3D. “We vliegen zo over heel Vlaanderen om tot 3D-producties te komen”, legt CEO TomVansteelandt uit.

“Die beelden kunnen dan voor heel wat uiteenlopende zaken gebruikt worden. Soms voeren we deze scans in opdrachten van overheden uit, maar nu boven Liedekerke was het uit eigen beweging. We hadden nog een gaatje in onze planning en het was mooi weer. Het is de bedoeling om heel Vlaanderen in hoog detail op een 3D-wijze in kaart te brengen. We kunnen zo informatie verzamelen voor overheden of bijvoorbeeld banken en verzekeringen. Diensten zoals Milieu en Ruimtelijke Ordening kunnen daar dan gebruik van maken.”