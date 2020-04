Vlaams Belang schenkt honderden mondmaskers aan wzc Sint-Rafaël Tom Vierendeels

11 april 2020

13u45 0 Liedekerke Vlaams Belang Liedekerke heeft 700 mondmaskers geschonken aan wzc Sint-Rafaël. De actie kwam er in samenwerking met de afdelingen uit Denderleeuw en Aalst. Er zijn nog enkele honderden maskers over die voor andere acties gebruikt zullen worden.

“We kwamen in contact met Linda Van de Perre, gemeenteraadslid in Denderleeuw”, zegt Sandy Van Schelvergem, bestuurslid bij Vlaams Belang Liedekerke. “Zij werkt in Residentie Sara van Sint-Rafaël, een afdeling voor dementerende bewoners. We waren nagegaan waar we echt konden helpen en Linda liet weten dat ze bij hun met een tekort kampten.” Via Vlaams Belang Aalst konden de Liedekerkse leden maskers bijbestellen. Zevenhonderd maskers konden vrijdag afgegeven worden in het woonzorgcentrum zelf en in Residentie Sara. “We hebben nog mondmaskers over en daarmee plannen we nog andere zaken”, besluit Van Schelvergem.