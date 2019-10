Vlaams Belang maakt doorstart met nieuw bestuur in Liedekerke Tom Vierendeels

18u21 0 Liedekerke Het Liedekerkse Vlaams Belang maakt dertig jaar na de oprichting van het toenmalig Vlaams Blok een doorstart in de gemeente. Er is een instroom van nieuwe leden waaruit een voorlopig bestuur samengesteld werd. De partij zegt de komende jaren stevig oppositie te zullen voeren en heeft als doelstelling in 2024 het cordon sanitaire te breken.

“We willen de partij in Liedekerke terug op de kaart zetten”, klinkt het. “Halfweg jaren negentig was hier de sterkste afdeling van Vlaanderen. In vergelijking met andere gemeenten in Halle-Vilvoorde werd in mei van dit jaar bij ons nog het meest op Vlaams Belang gestemd. We willen een volkse partij met volkse standpunten zijn. We zullen de komende jaren oppositie voeren met stevig onderbouwde argumenten en cijfermateriaal om zo ook voorstellen te doen. De focus moet naar lokale problemen gaan en niet naar prestigeprojecten die de problemen niet oplossen of verergeren. Ook in Liedekerke leven mensen met honger en in armoede en die moeten aandacht krijgen. Immigratie en respect voor onze taal zijn uiteraard ook belangrijk. We moeten problemen en bepaalde zaken durven benoemen en afstappen van die belachelijke gevoeligheid. Naast oppositie voeren willen we ook activiteiten en informatieavonden organiseren die niet altijd hip maar dan wel leerrijk zullen zijn.”

De afdeling wil ook met een Vlaams front naar de verkiezingen van 2024 trekken. “Om zowel het cordon sanitaire als de hegemonie van zovele jaren CD&V aan de macht te breken”, klinkt het. “Een tweede zetel moet zeker lukken, misschien zelfs een derde. Het Vlaams karakter moet hier behouden blijven, anders dreigen we onze eigenheid te verliezen en een voorstad van Brussel te worden. We willen hier een hechte gemeenschap te creëren.”