Vijf illegalen aangetroffen in brandonveilige lompenbedrijven bij grootschalige politieactie Tom Vierendeels

05 december 2019

15u47 0 Liedekerke Politie, brandweer en verschillende inspectiediensten hebben maandag twee lompenbedrijven gecontroleerd in Liedekerke en Ternat. Daarbij werden illegalen aangetroffen. Volgens de brandweer waren er verschillende inbreuken op de brandveiligheid. De betrokken burgemeesters werden op de hoogte gebracht.

De controles gebeurden in de loods van een lompenbedrijf langs de Assesteenweg in Ternat en bij een firma in de Liedekerkse Nijverheidszone Begijnenmeers. Beide sites werden volledig doorzocht. Dat gebeurde onder meer met een speurhond van de federale politie, om mensen die zich eventueel verstopten in de bergen kleding op te speuren. De focus van de controles lag op zwartwerk, illegale tewerkstelling, verblijfsrecht, leefmilieu, milieuvergunningen en brandveiligheid.

In Ternat werd uiteindelijk één persoon zonder verblijfsrecht aangetroffen, die dus ook illegaal aan het werk was. Hij was eveneens niet aangemeld bij de RSZ. De persoon werd overgebracht naar een gesloten centrum in Brugge. De brandweer stelde inbreuken op de brandveiligheid vast en maakte een verslag op voor de burgemeester. In Liedekerke werden vier illegalen aangetroffen. Ook zij werden overgebracht naar Brugge. De brandveiligheid liet ook hier te wensen over, waardoor eveneens een verslag voor de burgemeester werd opgemaakt. Tot slot bleek er geen afvalstoffenregister te zijn, wat een inbreuk op het leefmilieu is.

Inspecteurs van de lokale politie, RSZ-inspectie, dienst Vreemdelingenzaken, RVA-inspectie, TSW, de Vlaamse Sociale Inspectie, de dienst Leefmilieu, de brandweer en de federale gerechtelijke politie namen deel aan de actie.