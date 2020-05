Verschillende straten komende dagen mogelijk zonder leidingwater Tom Vierendeels

26 mei 2020

13u27 0 Liedekerke Door geplande werken van watermaatschappij Farys zullen de komende dagen verschillende straten zonder leidingwater komen te zitten. Dat is telkens tussen 8 uur en 16 uur het geval. Het gaat om verschillende werven op het grondgebied van Liedekerke.

Een eerste wateronderbreking zal op woensdag 27 mei het geval zijn in de Pamelsestraat, Beysstraat (Even nummers van 26 tot 110 en oneven nummers van 27 tot 105), de Bakkerijstraat, de Heuvelkouterweg, de Kerstraat (even nummers van 6 tot 18) en in de Vijfhoekstraat (oneven nummers van 1 tot 47 en even nummers van 2 tot 30). Farys verplaatst het leidingennet om ruimte te maken voor riolering en andere nutsinfrastructuur. De waterleiding wordt vernieuwd, maar pas in gebruik genomen wanneer alle huizen in de straat zijn aangesloten. De oude leiding wordt intussen verder gebruikt.

Op donderdag 28 mei kunnen het Gemeenteplein, de Kasteelstraat en de Poortstraat (even nummers van 32 tot 98 en oneven nummers van 15 tot 71) zonder leidingwater komen te zitten. Hier voert Farys onderhoudswerken uit aan het leidingennet.

Een volgende onderbreking in Liedekerke is mogelijk op dinsdag 2 juni . Het gaat dan om de G. Mertensstraat (oneven nummers van 9 tot 35 en de even nummers van 14 tot 34) en de Vijfhoekstraat (oneven nummers van 1 tot 47 en even nummers van 2 tot 30). Ook hier wordt het leidingennet verplaatst om ruimte te maken voor riolering en andere nutsinfrastructuur.