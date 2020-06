Verschillende pv’s voor bestuurder die bloedproef weigert aan Warandepark Tom Vierendeels

11u29 0 Liedekerke Een bestuurder kreeg bij een politiecontrole een hele waslijst aan pv’s. Hij had geen geldig rijbewijs, weigerde een bloedproef, was dronken en was in het bezit van cannabis. De twee andere inzittenden kregen net als de chauffeur een coronapv.

Een patrouille van de zone TARL zag woensdag tijdens de late avond een auto wegrijden van de parking aan het Warandepark. De wagen werd aan de kant gezet en de agenten stelden vast dat de drie inzittenden duidelijk onder invloed van alcohol waren. Bij verdere controle was een cannabisgeur waarneembaar en enkele grammen werden uiteindelijk aangetroffen en in beslag genomen. De bestuurder bleek niet over een geldig rijbewijs te beschikken en weigerde een bloedproef.

De chauffeur kreeg pv’s voor bezit van verdovende middelen, drugs in het verkeer, alcohol in het verkeer en rijden in staat van dronkenschap. De inzittenden kregen alle drie ook pv’s voor niet-essentiële verplaatsingen. Het trio was al gekend voor eerdere corona-inbreuken.