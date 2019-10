Verpakkingsproducent Segers & Balcaen koopt voormalig gemeentelijk arsenaal op om uit te breiden Tom Vierendeels

13 oktober 2019

17u31 0 Liedekerke Verpakkingsproducent Segers & Balcaen heeft het voormalige gemeentelijk arsenaal in de industriezone Begijnenmeers gekocht. Volgens het gemeentebestuur heeft de Liedekerkse firma uitbreidingsplannen. De gemeente probeerde het arsenaal al vier jaar te verkopen en vangt nu 145.000 euro dan eerst vooropgesteld.

Toen de gemeenteloods aan de rotonde van de Pamelsestraat in 2013 in gebruik genomen werd was er voor het oude gebouw in de industriezone geen toekomst meer. De gemeente probeerde het gebouw in december 2015 al te verkopen tijdens een openbare verkoop voor 915.000 euro, maar een koper werd niet gevonden. Na verschillende procedures is het gebouw op een terrein van 32,5 are dus toch eindelijk verkocht, maar wel voor minder geld. “Het gebouw werd geschat op 750.000 euro, maar we hoopten het voor 200.000 euro meer te verkopen”, verduidelijkt schepen Dirk Lodewijk (sp.a). “Een openbare verkoop enzovoort lukte niet en intussen geraakte het gebouw nog meer in verval. We hebben het gebouw bij een nieuw aanbod nog eens laten schatten en kwamen opnieuw op 750.000 euro uit. Het arsenaal werd verkocht aan de hoogste bieder en dat bleek Segers & Balcaen te zijn met 770.000 euro. Die mensen lijken ook goede plannen te hebben met het gebouw en de grond.”

Segers & Balcaen is een productent van verpakkingen voor zowel de voedingsindustrie als andere industrieën. Het familiebedrijf ontwikkelt alles zelf tot zelfs het printen van de reclame op de verpakkingen. Welke uitbreidingsplannen de firma met het terrein heeft is niet duidelijk. Bij Segers & Balcaen was de afgelopen week niemand bereikbaar voor commentaar.

Frisse wind gemist

N-VA zelf stelde zich tijdens de gemeenteraad vragen bij de verkoop van de loods. “Het is jammer dat er zo weinig aandacht aan de verkopen is geschonken”, klonk het naar de meerderheid toe. “Met meer ruchtbaarheid hadden jullie andere bedrijven of ondernemers kunnen aantrekken. Op die manier kon er eens een nieuwe wind door het industriepark waaien. En het had misschien ook meer geld kunnen opleveren, geld dat onze gemeente goed kan gebruiken gezien de financiële situatie.”

“We kennen het bedrijf allemaal en we weten ook dat ze al al lang zochten naar een manier om uit te breiden”, besloot gemeenteraadsvoorzitter Etienne Schouppe (CD&V) de discussie. “Op deze manier kunnen ze nieuwe mogelijkheden ontwikkelen en ze geven bovendien 20.000 euro meer dan de schatting.”