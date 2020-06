Vernieuwing kunstgrasveld is ingezet: investering van meer dan 250.000 euro Tom Vierendeels

16 juni 2020

16u50 3 Liedekerke De vernieuwing van het kunstgrasveld achter het sportcomplex in Liedekerke is volop aan de gang. Het gaat om een grote investering van meer dan 250.000 euro. In de loop van volgende week zou alles afgewerkt moeten zijn. Intussen werd de mat van 320 ton al weggehaald.

De firma Re-Match is maandagochtend gestart met het weghalen van de matten die er al sinds 2005 lagen, goed voor 320 ton in totaal aan vezels, rubber en zand. De firma zal deze matten drogen en zeven om vervolgens te smelten en aan producenten te leveren. Zij recycleren vervolgens alle onderdelen waardoor het opnieuw in de kunstgrasindustrie komt of er worden andere zaken mee aangemaakt zoals voetbalstoeltjes.

Lesuco uit Huldenberg zal nu starten met het aanleggen van een nieuwe mat. “Na het nivelleren van het terrein wordt de nieuwe mat aangelegd”, zegt projectleider Koen Van Vynckt. “Het nieuwe kunstgrasveld zal iets dunner zijn door de aanwezigheid van een shockpad: in plaats van zes centimeter zal ze vier centimeter dik zijn. Daardoor is er zo’n 1,5 centimeter aan rubber, de bolletjes die gemaakt worden van autobanden, minder nodig. Ook zal er minder zand om alles op zijn plaats te houden aanwezig zijn. De grasmat zal hierdoor ook langer meegaan.”

Andere scholen

Gunther Bockstal, voorzitter van VK Liedekerke, is tevreden. De ploeg is hoofdgebruiker van het veld. “Onze eerste ploeg werkt er trainingen op af, net zoals onze jeugdploegen die er ook hun matchen spelen”, klinkt het. “We zijn als club heel fier op de samenwerking met de gemeente die uitstekend loopt. We bedanken het bestuur dan ook om mee te investeren en zo ook naar de toekomst te kijken.” De voetbalploeg wordt het veld ook gebruikt door onder andere scholen en voor sportdagen.

Kostprijs van het project bedraagt meer dan 250.000 euro, exclusief btw. Er wordt ook nog uitgekeken naar een onderhoudscontract.