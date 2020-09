Vernieuwd Liedekerke wil meespelen met de top Erik Vandeweyer

13 september 2020

18u07 0 Voetbal De voetbalcompetitie in eerste provinciale is op gang geschoten. VK Liedekerke is een vaste waarde geworden in de reeks. Na een minder seizoen wil de ploeg de komende maanden weer meespelen in de hoogste regionen. Op de eerste speeldag werd alvast overtuigend gewonnen tegen Linden. Verleysen en Desaegher zorgden voor een vlotte 2-0 overwinning.

VK Liedekerke heeft in het tussenseizoen enkele versterkingen in huis gehaald.

1. Diëgo Van Wingen

Met Diëgo Van Wingen heeft de club een ervaren speler aangetrokken. Vorig seizoen trad hij aan met Gijzenzele in de Oost-Vlaamse provinciale reeksen, maar Van Wingen heeft eerder al zijn sporen verdiend in het nationale voetbal (o.a. bij Gent-Zeehaven). De nieuwkomer kan het best gebruikt worden achter de spitsen. Met zijn pass kan hij het verschil maken. Fysiek is er nog wat werk aan de winkel.

2. David Geeurickx

David Geeurickx is een echte box-to-box-speler. Wellicht zal hij nog enige tijd nodig hebben om zich aan te passen aan het hogere ritme. In december liep hij een klaplong op tijdens een wedstrijd met Leeuwkens Teralfene en sindsdien heeft hij nauwelijks nog wedstrijden gespeeld. Geeurickx komt van ver terug en mag nog wat tijd gegund worden.

3. Rickard Joos

Rickard Joos is een flankaanvaller die vorig seizoen de kleuren verdedigde van Jong Lede. Zijn snelheid is een serieuze troef. Joos is een speler die seizoen zeker moet kunnen uitgroeien tot een aangename verrassing in eerste provinciale.

4. Kenneth De Jonghe

Kenneth De Jonghe komt over van de beloften van RWDM. De jeugdspeler mocht bij de Brusselse club al enkele keren proeven van het werk bij de A-ploeg. De Jonghe is een linksachter die in de buurt woont. Hoewel hij een wissel voor de toekomst moet zijn, moet hij de komende zeker stappen voorwaarts kunnen zetten.

5. Joachim Lyase

Joachim Lyase wordt door velen beschouwd als het goudhaantje van de club. Hij werd weggehaald bij Wolvertem Merchtem. Lyase combineert snelheid met techniek. Op de flank moet hij brokken kunnen maken. Op het veld oogt hij laks, maar dat is schijn. De verdedigers in de reeks zijn gewaarschuwd.

6. Steven Van Driessche

De laatste nieuwkomer van Liedekerke is Steven Van Driessche. De flankaanvaller kwam over van Kraainem. Momenteel ligt hij nog in de lappenmand met een letsel aan de adductoren. In oktober moet hij weer paraat kunnen zijn.

Het doel

Liedekerke mikt zo hoog mogelijk. Men beseft dat men vorig seizoen kwaliteit miste om echt mee te dingen met de top vijf. Met de aangeworven spelers moet men het komende seizoen wel in staat zijn om met de top te wedijveren.

De concurrentie

In Liedekerke kijkt men vooral uit naar het oosten van de provincie. Trainer Ives Cordier meent dat Kampenhout de grote favoriet is. “Die ploeg speelde vorig seizoen al sterk en kon haar kern behouden. Daar kwamen nog enkele versterkingen bij. Out-Hoegaarden en Huldenberg zijn sterke outsiders die ervaring hebben aangeworven. Bierbeek en Bertem lijken me ook ploegen die traditiegetrouw met de top vijf zullen concurreren.”