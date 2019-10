Vermiste tieners uit Liedekerke en Denderleeuw zijn terecht Tom Vierendeels

15 oktober 2019

19u44 3902 Liedekerke De twee meisjes uit Liedekerke en Welle die sinds dinsdagochtend vermist waren zijn opnieuw terecht De twee meisjes liepen dinsdagochtend weg van school en namen de vervolgens de trein, vermoedelijk richting Gent.

“Deze ochtend hebben mijn dochter en haar vriendin elkaar gezien buiten de schoolpoort van hun school in Denderleeuw”, vertelde de mama Van een van de meisjes. “Blijkbaar hadden ze hun plan om weg te lopen eerder al bekokstoofd. Dat hoorden we nu via een ander meisje. In plaats van de school binnen te gaan trokken ze naar het station van Denderleeuw. Mijn dochter heeft in Gent nog geld afgehaald, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Ze stuurde mij wel een berichtje om te melden dat ik mij niet ongerust moet maken, maar dat is op dit moment onmogelijk... Toen ik het berichtje ontving heb ik contact opgenomen met de school en zij verwittigden de politie.”