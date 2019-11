Verkeersborden die aanwezigheid van BIN tonen werden geplaatst Tom Vierendeels

22 november 2019

16u32 2 Liedekerke De verkeersborden aan de Liedekerkse gemeentegrenzen die aanduiden dat er een BIN actief is in de gemeente zijn geplaatst. Dat gebeurde deze week, anderhalve maand na de activering van het alarmeringssysteem. Bedoeling van de borden is mensen met slechte bedoeling erop wijzen dat de bewoners extra waakzaam zijn.

Alle stappen die nodig waren om de opstart af te ronden zijn met de plaatsing van de borden gezet. De verkeersborden werden donderdag geplaatst nadat de Buurinformatienetwerken sinds eind september actief waren. Toen telden de drie zones en het BIN-z in totaal 170 leden, terwijl de teller intussen op 216 staat. Afgelopen week werd het systeem ook een eerste keer gebruikt bij de verdwijning van een jongetje, die gelukkig snel wel weer terecht was. De eerste stappen tot het oprichten van een BIN werden in november 2018 gezet. Wie meer informatie wenst of zich nog wil aansluiten kan terecht bij coördinator Pascal De Petter. Hij is ook te bereiken via liedekerke.bin@gmail.com.