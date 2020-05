Verdeling van mondmaskers is van start gegaan: kijk hier waar en wanneer jij jouw masker kan ophalen Tom Vierendeels

12 mei 2020

16u09 8 Liedekerke Vrijwilligers van verschillende politieke partijen zijn vandaag gestart met de verdeling van de mondmaskers. In eerste instantie ontvangen de zeventigplussers hun mondmasker in de brievenbus. Voor alle andere is er een afhaalregeling op drie locaties voorzien.

De gemeente bestelde bij de firma Topfanz de nodige mondmaskers voor alle inwoners. Het gaat om maskers die wasbaar zijn en een Europees certificaat hebben. Ze bestaan uit hoogwaardig en waterafstotend polyester. Op dinsdag 12 mei zijn vrijwilligers van alle politieke partijen gestart met het uitdelen van de mondmaskers voor de zeventigplussers.

Andere moeten zelf hun mondmaskers ophalen. Dat doet de gemeente om te vermijden dat mondmaskers uit brievenbussen worden gehaald zoals dat in andere gemeenten al het geval was. Op deze manier kan ook bijgehouden worden wie zijn of haar mondmasker al dan niet heeft ontvangen. De afhaling kan vanaf 12 mei tot en met zaterdag 16 mei. Op weekdagen gaat dat van 7 tot 16 uur, op zaterdag tussen 9 en 12 uur. De gemeente vraagt om alleen te komen en de identiteitskaart bij zich hebben.

Wie toch niet achter zijn mondmasker kan komen kan dit aan de gemeente laten weten via het telefoonnumer 1770 of via het e-mailadres 1770@liedekerke.be. Zij zullen hun mondmasker volgende week of ten laatste de week nadien hun mondmasker in de bus krijgen.

Hieronder vindt u de regeling die door de gemeente werd opgesteld. De dagen zijn een aanbeveling.

Afhaalpunt: Arsenaal (Begijnenmeers 8 – tegenover Sportzone)

Dinsdag: Affligemsestraat, Appelboomstraat, Bosbaan, Bunderstraat, Den Haesestraat, Fabriekstraat, Guldenstraat, Kapelstraat, Kawaterstraat, Kleemputtenstraat, Lindenstraat

Woensdag: Meersstraat, Meregrachtstraat, Mijnherenstraat, Mimosalaan, Molenstraat

Donderdag: Muilenstraat, Nijverheidszone Begijnmeers, Ommegangstraat, Oude Muilenstraat, Paardenputstraat, Papenbergstraat, Pijpstraat, Poortstraat

Vrijdag: Resedalaan, Rozenlaan, Stationsstraat, Valierstraat, Visserveldstraat, Zavelstraat

Afhaalpunt 2: Gemeentehuis (Opperstraat 31)

Dinsdag: 5de Zijweg, 6de Zijweg, 7de Zijweg, 8ste Zijweg, 9de Zijweg, 10de Zijweg, 12de Zijweg, 14de Zijweg, 16de Zijweg, 18de Zijweg, 20ste Zijweg, Begonialaan, Beukenlaan, Beukenplein, Boerenkrijglaan, Cathembaan, Dahlialaan, Dennenlaan, Ed. Schelfhoutstraat, Eikenlaan, Elzenlaan, Esdoornlaan, Fazantenlaan

Woensdag: Gladiolenlaan, Gravenbosstraat, Gravenplein, Hoeksken, Hortensialaan, Kapellebaan, Kastanjelaan, Kerselarenlaan, Kleistraat, Korenbloemlaan, Laan 1, Laan 2, Laan 3, Lijsterlaan, Meeuwenlaan, Meidoornlaan

Donderdag: Nieuwstraat, Notelarenlaan, Olmenlaan, Opperstraat, Palmenlaan, Papenbergstraat, Peehoopstraat, Pekenomenstraat, Pioenenlaan, Platanenlaan

Vrijdag: Populierenlaan, Salvialaan, Seringenlaan, Tulpenlaan, Velodroomplein, Velodroomstraat, Verlorenkoststraat, Vinkenlaan, Viooltjeslaan, Vrijheidsstraat, Wilgenlaan, Zilverberkenlaan, Zwaluwenlaan

Afhaalpunt 3: De Loods (Pamelsestraat 179)

Dinsdag: Aldriezen, Bakkerijstraat, Beysstraat, Bombardonstraat, Bouchoutstraat, Bouchtweg, Briefveld, Broekenbospas, Cathemlindeweg, Denderstraat, Dommelingenstraat, Driesstraat, G. Mertensstraat, Gasthuisstraat, Gemeenteplein, Graesbaan, Heidestraat, Heuvelkouterweg

Woensdag: Hoefstraat, Holstraat, Houtmarktstraat, Impegemstraat, Jagerspad

Donderdag: Kasteelstraat, Keirekenslos, Kerkstraat, Lindebergstraat, Linthoutstraat, Loddershoekstraat, Monniksbosstraat, Monnikveldstraat, Mulhofstraat, Muurstraat, Oude Bombardonstraat , Pamelsestraat, Pastoriesteeg

Vrijdag: Pijnegemstraat, Posschierweg, Rozemarijnlaan, Schapenstraat, Slochtestraat, Sportlaan, St. Gabriëlstraat, Steinfurtdreef, Toekomststraat, Vandeveldelos, Vijfhoekstraat, Violetstraat, Vooruitgangstraat, Warandestraat, Weidestraat, Zilverenbosweg

