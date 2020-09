Verdachten brandstichting Villa Santa Maria vrij onder voorwaarden Wouter Hertogs

08 september 2020

16u46 0 Liedekerke De tweede verdachten van de brandstichting in de leegstaande Villa Santa Maria begin augustus zijn door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. Eerder werden de twee al onder elektronisch toezicht geplaatst. Nu krijgen ze iets meer vrijheid, al moeten ze wel bepaalde voorwaarden respecteren.

De brand in de leegstaande Villa Santa Maria, in de Houtmarktstraat in Liedekerke, werd op 1 augustus rond 20 uur opgemerkt. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de schade aan het gebouw was bijzonder groot. Zowel het dak van de villa als een achterbouw raakten bijna volledig vernield. Gewonden vielen er niet.

Een branddeskundige trof verscheidene brandhaarden aan, wat deed besluiten dat het vuur opzettelijk werd aangestoken. Kort nadien kon de politie drie verdachten klissen. Eén mocht na verhoor beschikken, maar de andere twee werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De twee gaven toe dat ze een brandje hadden veroorzaakt, maar dat ze niet hadden verwacht dat dit vuurtje zich zo snel zou verspreiden.

Vijf dagen later werd de eerste verdachte door de raadkamer vrijgelaten onder elektronisch toezicht. De tweede verdachte werd ondertussen door de onderzoeksrechter vrijgelaten, ook onder elektronisch toezicht. De raadkamer liet hen nu vrij onder voorwaarden. In de praktijk houdt dit in dat ze niet meer 24 uur op 24 moeten binnenzitten, maar over iets meer vrijheid zullen beschikken.