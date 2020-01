Veiling van gesigneerde voetbalshirts en strips ten voordele van Hart voor Tara Tom Vierendeels

17 januari 2020

17u34 0 Liedekerke Hart voor Tara organiseert een onlineveiling met gesigneerde voetbaltruitjes van onder meer Kompany, Vertonghen, Club Brugge en KAA Gent. De opbrengst gaat naar de organisatie die alle benefietacties voor Tara De Bolle coördineert en het ingezamelde geld beheert.

In totaal gaat het om 15 loten waarop vanaf 21 januari 10 uur geboden kan worden via veilingsite Vavato. Bij de voetbaltruitjes is keuze tussen shirts getekend door de volledige ploeg van Club Brugge, RWDM, Sint-Truiden of KAA Gent. Daarnaast zijn er ook truitjes te koop die alleen door Olivier Deschacht, Kevin De Bruyn, Vincent Kompany, Sven Kums of Jan Vertonghen werden gesigneerd. Ook een koerstruitje met handtekening van Johan Museeuw wordt aangeboden. Al deze truitjes starten vanaf 100 euro. Daarnaast kan er ook geboden worden op een unieke juwelenset van Korise Juwelen, een zeefdrukschilderij en twee gesigneerde strips van De Buurtpolitie. Startprijzen hiervan liggen tussen de 50 en 75 euro. De onlineveiling loopt van 21 januari tot 2 februari en is dus terug te vinden op de site van Vavato.