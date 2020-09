UiTin1770 biedt in oktober opnieuw een gevarieerd programma aan Tom Vierendeels

28 september 2020

15u44 0 Liedekerke Het nieuwe cultuurseizoen van UiTin1770 is in september weer op gang getrapt met een uitverkocht concert van Bram & Lennert. Een optreden dat gesmaakt werd en coronaproof verliep. Ook voor oktober staan enkele zaken gepland die in een aangepast kader zullen doorgaan.

Twee weken geleden werd het nieuwe cultuurseizoen geopend met ‘Bram en Lennert openen’. In hun eigen bubbel aan een tafeltje genoten 115 aanwezigen van het optreden van de twee Ninovieters. Ook voor oktober staan er enkele kleinschalige initiatieven op de planning. Zo zijn er nog 25 plaatsen beschikbaar voor het aperitiefconcert ‘Bernstein meets Broadway’ op zondag 4 oktober. De Liedekerkse componist en pianist Jeroen D’Hoe duikt samen met sopraan Hanne Roos in het Broadway-songbook van Leonard Bernstein.

Op donderdag 8 oktober gaat er met Martine Prenen een ladiesnight door onder de naam ‘De Gezonde Vrouw?’. Ze leert vrouwen omgaan met ‘goestingskes’, stress, de dag starten zonder sloten koffie enzovoort. Samen met humor geeft ze gezonde tips & tricks. Iets compleet anders staat op maandag 19 oktober op de agenda. Passieflora Tomas leertje eindeloos variëren met zelfgemaakte bloemenframes.

Tot slot zat Tom Van Renterghem op donderdag 15 oktober af naar Liedekerke. Hij leert gezinnen samen met Huis van het Kind, Child Focus en Gezinsbond hoe jongeren en kinderen veilig kunnen omgaan met sociale media.

Meer informatie over reservaties, prijzen en de volledige kalender voor het cultuurseizoen 2020-2021 is terug te vinden via https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/uitin1770-seizoensprogrammatie-20-21.