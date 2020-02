Twintiger krijgt celstraf met uitstel voor ‘educatief’ kijken naar kinderporno Wouter Hertogs

11u27 0 Liedekerke Een 21-jarige man uit Liedekerke is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor het bezit van kinderporno. “Achter elke kinderpornobeeld zitten echte slachtoffers”, luidde het in het vonnis.

In februari van vorig jaar kreeg de Belgische politie informatie van de Canadese inlichtingendiensten. Iemand uit Liedekerke zou zich op verschillende kinderpornosites begeven hebben. Bij een huiszoeking troffen de speurders kinderpornografisch materiaal aan. In zijn verhoor had de man enkele opvallende antwoorden op de vragen van de speurders. “Ik wilde gewoon zien hoe het vrouwelijk lichaam evolueerde in de groei”, gaf hij als verklaring voor zijn interesse in de perverse beelden van jonge kinderen. De rechter had geen oren naar deze uitleg. “Het is niet omdat u weinig seksuele ervaring hebt en daarom het zo wil opdoen dat u naar filmpjes moet kijken waarop baby’s en peuters misbruikt worden. Achter al deze beelden zitten echte slachtoffers”, klonk het in het vonnis.