Twee twintigers opgepakt voor brandstichting in Villa Santa Maria Tom Vierendeels

01 augustus 2020

21u05 68 Liedekerke Het honderd jaar oude herenhuis Villa Santa Maria raakte zaterdagavond zwaar beschadigd bij een brand. Het vuur werd volgens het parket Halle-Vilvoorde aangestoken en twee verdachten, twintigers uit Roosdaal en Denderleeuw, werden gearresteerd. Het statige gebouw ging weldra gerestaureerd en verbouwd worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het waren buurtbewoners die zaterdag rond 20 uur opgeschrikt werden door de hevige brand. Een enorme rookpluim die van kilometers ver te zien was rees uit het gebouw terwijl niet veel later ook de vlammen uit het dak sloegen. De brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen snelden ter plaatse en gingen met man en macht aan de slag om de schade zoveel mogelijk beperkt te houden. Hierdoor werden alleen het dak en de zolderverdieping verteerd door de vlammen. Maar ook elders in de woning is er aanzienlijke schade.

Brandstichting

Het pand staat al vele jaren leeg en dus valt zo’n plotse brand op z’n minst verdacht te noemen. “Het parket stelde zaterdagavond laat een branddeskundige aan die zondagvoormiddag bij daglicht ter plaatse is gegaan”, stelt Sabine Lievens, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “De deskundige heeft verschillende brandhaarden aangetroffen waardoor het dus effectief om opzettelijke brandstichting gaat.”

De politie kon intussen al drie personen arresteren. “Maar één verdachte mocht na verhoor vertrekken omdat hij niet betrokken zou zijn bij de feiten”, vervolgt Lievens. “De andere twee, beiden 20 jaar en woonachtig in Roosdaal en Denderleeuw, worden zondag voor de onderzoeksrechter geleid op verdenking van opzettelijke brandstichting van andermans onroerende goederen, zonder vermoedens van menselijke aanwezigheid. Het parket vraagt de aanhouding.”

Door Duitsers bezet

Een mooi stukje erfgoed raakte zo zaterdagavond vernield. “Erg”, zucht Robert Paeleman (71), van wie de grootouders het huis bouwden. “Zwaar om te zien. Het was de kleinzoon die net als mij hier in de buurt woont die mij kwam roepen. Ik ben direct ter plaatse gegaan en probeer nu iedereen van de familie te verwittigen.” Paeleman, zoon van Jozef die tussen 1967 en 1976 burgemeester in Liedekerke was, heeft een volledig dossier over het gebouw met de hele geschiedenis. “De bouw is gestart in 1914, maar moest snel weer worden stilgelegd door het begin van de oorlog”, klinkt het. “Op dat moment stond er alleen een ruwbouw waarbij al het schrijnwerk zoals ramen, deuren en het dak nog geplaatst moesten worden.” En het scheelde niet veel of de ruwbouw ging verloren tijdens de oorlog. “Op 11 november 1918 arriveerden hier Duitsers die verschillende mitrailleursposten installeerden in het huis om zich te verdedigen tegen die oprukkende Engelsen die uit de richting van de Dender kwamen. Maar net voor de strijd hier ging losbarsten werd de vrede ondertekend.”

Toekomst

Maar Villa Santa Maria stond nu al enige tijd leeg. “Mijn nonkel Henri was de laatste bewoner tot die in 2012 naar een rusthuis vertrok”, gaat Paeleman verder. “Sindsdien stond het hier leeg waarop het huis met grond in januari 2014 verkocht werd aan De Meuter. Bedoeling is dat het uitzicht van het huis bewaard blijft, maar dat er drie appartementen in worden ondergebracht. Op het terrein komt nog een twee woning een appartementsgebouw. Die werken zouden weldra moeten starten.”

Ook waarnemend burgemeester Dirk Lodewijk (sp.a) kwam ter plaatse. “Het is geen beschermde woning, maar toch is het mooi stukje erfgoed van onze gemeente”, stelt hij. “Jammer dat het zo zwaar beschadigd is, maar ik hoop dat de aannemer het gebouw in ere zal kunnen herstellen zodat het ook mooi geïntegreerd kan worden in het bouwproject.”