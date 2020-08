Twee twintigers aangehouden voor brandstichting in Villa Santa Maria Wouter Hertogs

03 augustus 2020

11u35 0 Liedekerke De twee twintigers die ervan verdacht worden zaterdagavond De twee twintigers die ervan verdacht worden zaterdagavond brand te hebben gesticht in herenhuis Villa Santa Maria zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Het honderd jaar oude herenhuis raakte zwaar beschadigd door de brand.

Het waren buurtbewoners die zaterdag rond 20 uur opgeschrikt werden door de hevige brand. Een enorme rookpluim die van kilometers ver te zien was, rees uit het gebouw terwijl niet veel later ook de vlammen uit het dak sloegen. De branddeskundige vond verschillende brandhaarden en besloot dat het om opzettelijke brandstichting ging. Aanvankelijk werden drie personen gearresteerd maar een van hen werd al snel vrijgelaten. De twee anderen, twintigers woonachtig in Roosdaal en Denderleeuw, verschenen gisteren voor de onderzoeksrechter die hun aanhouding beval. Eind deze week verschijnen ze voor de raadkamer. Naar het waarom van de brandstichting is het nog gissen.