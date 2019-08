Twee illegale inbrekers opgepakt in Stationsstraat, derde kan ontkomen Tom Vierendeels

28 augustus 2019

Ploegen van de politiezone TARL hebben dinsdagnacht twee inbrekers kunnen arresteren in de Stationsstraat. Het gaat om tieners die illegaal in ons land verblijven. Een derde medeplichtige kon ontkomen.

De inbraak werd gepleegd op een kledingzaak in de Stationsstraat. Hoe de politie uitkwam op de inbraak is niet duidelijk, maar er was sprake van drie daders. Twee van hen konden in de winkel zelf worden opgepakt, een derde die op de uitkijk stond kon vluchten. Volgens het parket Halle-Vilvoorde gaat het om twee illegalen zonder papieren van 15 en 19 jaar. Ze zullen in de loop van woensdag verhoord worden.