Twee huizen in Liedekerke vernield na uitslaande brand

24 mei 2020

In de Impegemstraat in Liedekerke raakten vannacht twee huizen zwaar beschadigd na een brand. Eén woning is compleet in de as gelegd. De bovenverdieping van het andere huis is vernield. Omstreeks 4 uur werd de brand opgemerkt. De vlammen sloegen toen al uit een eerste woning die momenteel leeg staat voor verbouwingen maar de bewoners van een aanpalend huis waren wel al gewekt en konden naar buiten vluchten. Het vuur sloeg ook over naar hun woning. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaats om te blussen en kreeg hulp van de collega’s uit Denderleeuw. Er vielen geen gewonden. Van het huis waar de brand ontstond blijft amper iets over en in het huis van de buren, een jong gezin, is de bovenverdieping verteerd door de vlamme

