Twee huizen in Liedekerke vernield na uitslaande brand: “Gelukkig konden we ons dochtertje redden” Bart Kerckhoven Wim De Smet

24 mei 2020

10u26 12 Liedekerke Een felle brand in de Impegemstraat in Liedekerke heeft vannacht twee huizen verwoest. Niemand raakte gewond maar één woning werd door de vlammen zo hard vernield dat ze moest afgebroken worden.



Het vuur ontstond vannacht rond 1 uur in een leegstaande woning. De eigenaars van het gebouw, afkomstig uit Dilbeek, waren het huis al tien jaar aan het renoveren. Buurman Jorn De Bisschop (29), die in de aanpalende woning naast de vuurhaard woont, merkte als eerste de vlammen op. “Mijn vriendin en ik waren van plan om te gaan slapen toen we plots een brandgeur roken”, vertelt Jorn. “Eerst dachten we dat de geur uit onze keuken kwam. Maar toen ik de achterdeur opende, zag ik alleen maar vlammen. Ik wist meteen hoe laat het was.”

Jorn en zijn vriendin namen hun dochtertje van anderhalf jaar mee naar buiten en riepen de hulp in van de buren. “Gelukkig was ons kindje beneden, bij ons in de zetel, aan het slapen”, vertelt Jorn. “Haar hebben we meteen kunnen redden. Ook onze hond hebben we meteen naar buiten meegenomen en bij de buren ondergebracht. We zijn ook meteen alle buren gaan wakker maken. Mijn moeder, die hier vlakbij woont, heb ik ook gealarmeerd. Iedereen stond op straat en we konden alleen maar toekijken hoe die woning in lichterlaaie stond. De vlammen waren niet te stoppen.”

Bij de brand raakte niemand gewond maar de materiële schade is enorm. De leegstaande woning werd tot op de grond vernield door de vlammen. Maar de brand sloeg ook genadeloos over op het huis van Jorn. Zijn woning werd ook door het vuur verwoest en is intussen onbewoonbaar verklaard. “Op de bovenverdieping mogen we niet meer komen van de brandweer, tenzij dan op eigen risico”, vertelt hij. “Maar ook op de benedenverdieping is alles weg. Ik heb dit huis vier jaar geleden zelf verbouwd. Het is heel erg om dit huis nu zo te zien staan.”

Het jonge gezin kan voorlopig terecht bij de broer van Jorn die in Welle woont.



