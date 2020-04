Twaalf inbreuken op deeltijdse arbeid vastgesteld bij lompenbedrijf in Liedekerke Tom Vierendeels

27 april 2020

16u17 8 Liedekerke Bij een lompenbedrijf in de Nijverheidszone Begijnenmeers werden bij een controle twaalf inbreuken op de deeltijdse arbeid vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat er inbreuken bij de firma worden vastgesteld. In december 2019 vond er ook al een grote controle plaats.

De Rijksdienst Sociale Zekerheid hield donderdag enkele controles op het grondgebied van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) waarbij de agenten ook bijstand leverden. De politie maakte nu pas de resultaten bekend. Bij de controle van een lompenbedrijf in Nijverheidszone Begijnenmeers werden twaalf inbreuken op de deeltijdse arbeid vastgesteld.

Eerdere controle

In december vond er bij de firma, net als bij een gelijkaardige firma op de Assesteenweg in Ternat, al een grootschalige controle plaats. Toen namen onder andere ook de federale gerechtelijke politie, de brandweer, de dienst Vreemdelingenzaken en de dienst Leefmilieu deel aan de actie. De site werd volledig doorzocht, met onder andere een speurhond om mensen die zich eventueel in de bergen kleding verstopten op te sporen. Er werden toen vier illegalen aangetroffen en de brandveiligheid zou niet in orde geweest zijn. Omdat er toen ook geen afvalstoffenregister was werd er ook een inbreuk op het leefmilieu vastgesteld.

Zegel voedingszaak verbroken

Donderdag werd ook vastgesteld dat het zegel van een voedingszaak in één van de vier gemeenten van de zone TARL verdwenen was. De zaak werd op 6 april op vraag van het arbeidsauditoraat verzegeld omdat er zwartwerk en illegale tewerkstelling werd vastgesteld. De persoon achter de kassa werd bij gebrek aan verblijfsrecht ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Het was niet de eerste keer dat er inbreuken in de zaak werden vastgesteld. De verzegeling werd donderdag door de politie hersteld.

Tot slot werden donderdag nog inbreuken vastgesteld bij twee koeriers waarvoor nog verder onderzoek door de RSZ-inspectie volgt en één transporteur bleek geen houder te zijn van een rijbewijs en werd geverbaliseerd. Waar deze twee feiten werden vastgesteld geeft de politie niet mee.