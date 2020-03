Triagepost in BOKAAL voor inwoners van Liedekerke en Denderleeuw die mogelijk besmet zijn met Covid-19 Tom Vierendeels

20 maart 2020

16u41 0 Liedekerke De huisartsen van Liedekerke en Denderleeuw starten samen met de gemeentebesturen van beide gemeenten een triagecentrum op in jeugdcentrum BOKAAL in Liedekerke. Patiënten die mogelijk besmet zijn met Covid-19 zullen door hun huisarts naar hier doorverwezen worden. Testen worden er niet afgenomen.

Vanaf maandag zullen inwoners van Liedekerke en Denderleeuw die infectie- of ziektetekenen van een besmetting met Covid-19 vertonen doorverwezen worden naar het triagecentrum in BOKAAL. Dat jeugdcentrum is gelegen aan het sportcomplex in de Sportlaan. Mensen bellen eerst hun huisarts op die vervolgens een afspraak zal maken in het consultatiepunt. Zondag afspraak wordt het ten strengste afgeraden naar BOKAAL af te zakken. Daar zullen artsen nagaan of er een kans op besmetting is en zal er beslist worden of de patiënt naar het ziekenhuis moet of in thuisisolatie mag blijven.

