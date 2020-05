Triagecentrum ontving al meer dan 300 patiënten Tom Vierendeels

03 mei 2020

14u30 0 Liedekerke Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) heeft enkele coronagerelateerde cijfers bekend gemaakt van de afgelopen weken. Het gaat om cijfers van de politietussenkomsten, maar ook van het triagecentrum.

De lokale politiezone TARL stelde tussen 14 maart en 19 maart 59 processen-verbaal op voor handelszaken die zich niet aan de regels hielden, samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen. In het begin van de coronamaatregelen werden ook twintig waarschuwingen uitgeschreven. Het aantal tussenkomsten voor intrafamiliaal geweld waren in deze periode niet hoger of lager.

Het triagecentrum voor Liedekerke en Denderleeuw in jeugdhuis Bokaal kreeg de laatste weken ook heel wat patiënten over de vloer. Wie coronasymptomen heeft en telefonisch contact opneemt met zijn of haar huisarts wordt naar dit triagecentrum doorverwezen. Na een kort onderzoek wordt beslist of thuisisolatie voldoende is of dat er een doorverwijzing naar het ziekenhuis nodig is. De cijfers gaan over de periode tussen 23 maart en 21 april. In de eerste week waren er 69 afspraken en één doorverwijzing. De tweede week ging het om 88 afspraken en vijf doorverwijzingen. Tijdens de derde week werden er 67 patiënten ontvangen, maar niemand moest naar het ziekenhuis. Tot slot werden er in de laatste week van die periode 79 afspraken vastgelegd en werden vier personen doorverwezen naar het ziekenhuis.