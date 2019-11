Toekomstige kapsters verwennen bewoners van Residentie Paepenbergh Tom Vierendeels

29 november 2019

18u31 0 Liedekerke Enkele zevendejaars ‘hair stylist’ van het GO! Atheneum Liedekerke hebben vrijdagnamiddag de bewoners van Residentie Paepenbergh in de watten gelegd. Hun haar werd verzorgd, maar ze werden ook getrakteerd op een handmassage of manicure.

“We hebben een kapsalon op school waar mensen kunnen langskomen om hun haar te doen”, klinkt het. “Maar de bewoners van deze serviceflats geraken daar niet altijd, waardoor we voorstelden om eens langs te komen en een verwendag te organiseren.” Het gemeentebestuur ging graag in op dit voorstel en liet de leerlingen vrijdagnamiddag afzakken naar de cafetaria van de assistentiewoningen. Niet enkel een snit, brushing of mise en plis was mogelijk, maar ook voor een handmassage of manicure konden zowel mannelijke als vrouwelijke bewoners terecht bij de leerlingen. Mannen, vrouwen of kinderen die graag hun haar laten doen op het GO! Atheneum zelf bellen best naar de school om een afspraak te maken.